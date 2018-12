The examples populate this alert with dummy content

SALESIANOS Llega la Cuna del Mesías del 90 aniversario Se trata de una edición especial como culminación de los actos de los 90 años de presencia de los Salesianos en Alcoy jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Cuna del Mesias vuelve a su cita anual en el Teatre Salesianos. Será el viernes 14 a las 19'30 horas y el sábado 15 a las 18'30 horas. Pero este año además de formar parte de forma oficial del Nadal Alcoià, llega con muchas novedades. Y es que se trata del acto con el que se culmina el programa de actividades por los 90 años de la rpesencia de los Salesianos en Alcoy. Por ello los protagonistas serán mayores y no chavales. Diferentes entidades relacionadas el colegio Salesianos San Vicente Ferrer serán quienes representarán los diferentes protagonistas del Belén como componentes del Patín Alcodiam, At. Salesiano, Tesalín, filà Alcodianos, los profesores del centro, etc. La Obra Social de La Caixa ha vuelto a colaborar con esta actividad y el Economato Interparroquial de Cáritas será la entidad que recibirá lo recaudado en este acto. La otra novedad importante en esta edición será la música y el sonido en directo con la participación de el Coro Voces Blancas con Patricia Pérez y de la Orquestra de Vent del Conservatori de Música Juan Cantó con Gregorio Casasempere. Se estrena en la dirección artística Laura Flores, con la coordinación de Jordi Ponsoda.