OBRAS Llega la reparación de la calle Tossal tras meses de parálisis La Diputación de Alicante ha aceptado declarar de urgencia unas obras adjudicadas hace más de un año, según el Ayuntamiento sábado, 04 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/03/2017) Después de un año de parálisis, la reparación de la calle Tossal, en el Viaducto, se retoma. La Diputación de Alicante ha aceptado declarar de urgencia los trabajos adjudicados hace más de un año. El Ayuntamiento estaba dispuesto, ante estos retrasos, a ejecutar la obra a su cargo, aunque perdiese la subvención. El motivo eran los continuos problemas de alcantarillado para los vecinos. "Ante la la situación límite de los vecinos y los costes que estaba suponiendo para las arcas municipales, desde el Ayuntamiento decidimos declarar la emergencia de la obra aunque eso supusiera perder la subvención. Era una decisión muy complicada pero también pensamos que era la única posible y responsable, no podíamos seguir esperando eternamente a la Diputación", ha explicado el concejal de obras Jordi Martínez. Finalmente la institución provincial ha resuelto poner en marcha la obra, según ha informado el Ayuntamiento. Una vez declarada la emergencia, está previsto que las obras comiencen a lo largo de la próxima semana. Con esta declaración, la ciudad no perderá la subvención y las obras las realizará, tal y como estaba previsto, la Diputación de Alicante, reconduciendo la situación. "No teníamos que haber llegado nunca a esta situación, entendemos perfectamente que las situaciones administrativas a veces se complican pero todo tiene un límite. Sólo esperamos que se cumpla lo que nos han dicho, las obras comienzan cuando antes y estas dé una solución definitiva a los problemas de la Colina" concluye Martínez.