The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN Llegan los actos centrales del Jesuset del Miracle Jordi Ponsoda ha explicado en Radio Alcoy los puntos principales de atención que culminarán con la procesión del domingo 27 lunes, 21 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/01/2019) La festividad del Jesuset del Miracle en la clausura del 450 aniversario iniciará los actos centrales el martes 22 y llegarán hasta el domingo 27 cuando tendrá lugar la procesión del Santísimo Sacramento. Jordi Ponsoda, en representación de la 'Associació del Jesuset del Miracle', ha explicado en Radio Alcoy los actos actos previstos más destacados así como ha hecho un balance de la programación con motivo de los 450 años del milagro, donde ha destacado el hecho de poder acompañar a uno de los tres Reyes Magos. Desde una conferencia sobre la Sábana Santa hasta la representación de un auto sacramental a cargo de Tesalín, pasando por la 'Misa del Tullidet', entre otros puntos de atención.