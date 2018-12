The examples populate this alert with dummy content

CLIMATOLOGÍA Llegan las primeras nieves, aunque leves, a la comarca Una ligera capa blanca cubre las cimas de Serrella, Aitana, Mariola y el alto del Menejador en la Font Roja viernes, 14 de diciembre de 2018 La coincidencia de la caída de las temperaturas con un episodio de precipitación ha traido las primeras nieves de la temporada a la comarca. Los copos comenzaron a caer en cumbres como la del Menejador en la Font Roja, en torno a las nueve de la noche del jueves. La fuerza del viento ha evitado que la blanca precipitación cuajase más. No obstante, la jornada de este viernes 14 de diciembre ha amanecido blanca en cotas altas. Aitana, Mariola, o Serelles, son algunas de las cumbres en las que las cámaras de Jesús Satorre o Xim Canet, han logrado captar esta primeras, aunque leves, nieves en la comarca. La jornada de este viernes se prevé fría con temperaturas que no subirán mucho más de los 12-15 grados. Aunque segurá soplando el viento el riesgo de precipitación se reduce.