HOY POR HOY "Llegar a los jóvenes es base para la prevención del tabaquismo" El departamento de Salud de Alcoy conmemora el Día Mundial sin tabaco con un análisis de las actividades de prevención de este hábito jueves, 31 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/05/2018) Los adolescentes son los principales destinatarios de las campañas de prevención del tabaquismo. La Unidad de Prevención de Conductas Adictivas de L'Alcoià-Comtat, de la que es técnico Arnaldo Dueñas, ha recorrido, a lo largo de este curso con charlas informativas, 20 centros educativos de la comarca para evitar que los estudiantes caigan en este hábito. "La edad de inicio en la mayoría de los casos se sitúa en los 14 años". El neumólogo Jorge Pascual, ha incidido en la importancia de "llegar a los jóvenes para la prevención del tabaquismo". El especialista del Hospital Virgen de los Lirios ha incidido en las enfermedades que causa y ha aportado posibles soluciones para dejarlo. Ambos han presentado en Radio Alcoy la campaña desarrollada y que se enmarca en la conmemoración de este jueves 31 de mayo del Día Mundial Sin Tabaco.