ARREL Llegenda endins L'escriptor Francesc Gisbert ens visita per parlar del seu darrer llibre, que recorre les històries i el paisatge ambientades a la Vall de Perputxent i el Castell de l'Orxa miércoles, 15 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Arrel (15/02/2017) L'escriptor i professor Francesc Gisbert torna a ser un dels protagonistes del nostre programa Arrel. Gisbert ens presenta el llibre promocional que acaba de llançar, El misteri de la Vall de Perputxent. Descobrint la terra del Castell de l'Orxa, que aprofundeix en els racons d'aquets municipi del Comtat. Amb ell, recorrem, no sols el paisatge i les muntanyes infinites d'aquest indret, sinó que escoltem les veus de les llegendes que encara ressonen als voltants de l'Orxa, amagades dins de la Vall de Perputxent. A l'entrevista, Gisbert ens parla d'aquest treball, que és un llibre, un conjunt de rutes i un mapa, a més a més de reviure amb ell les rondalles Cavall de foc, La masera poregosa i El Mas de Patiràs.