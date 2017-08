The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Llegó el momento El CD Alcoyano prepara ya el inicio liguero del sábado 19 de agosto en el que jugará a domicilio ante el Llagostera miércoles, 16 de agosto de 2017 La plantilla del Club Deportivo Alcoyano prepara a conciencia el inicio de la Liga en esta temporada 2017-2018. Los blanquiazules han disputado siete partidos amistosos en pretemporada, de los que, el Alcoyano ha ganado tres encuentros, empatado otros tres y perdido uno. El primer partido fue ante el Rayo Ibense ante el que se empató 1-1, el autor del gol blanquiazul fue el centrocampista Javi Ribelles, primer fichaje de esta temporada. En el estreno del Camp de La Via en Cocentaina ante el Contestano, el Alcoyano ganó 0-1 con gol de David Torres. En el siguiente partido, ante un rival de entidad como es el Getafe de Primera División tras lograr el ascenso la pasada campaña y en el que milita el delantero alcoyano Jorge Molina, el resultado fue de 1-1 con gol de David Torres. El debut en El Collao fue el 2 de agosto ante el Lorca en el que un doblete de Álvaro García remontó el encuentro quedando el marcador 2-1 para los blanquiazules. En la presentación oficial de la plantilla, el Alcoyano recibió en su feudo al Real Murcia en el XXXIX Trofeo Ciudad de Alcoy, llevándose el conjunto murciano el encuentro y el galardón tras ganar 0-1 a los de Toni Aparicio. Los dos últimos partidos fueron a domicilio, primero ante el Jumilla en La Hoya, donde se repitió el 0-0 de la pretemporada del 2016. El séptimo y último enfrentamiento se saldó con victoria en La Condomina ante el UCAM por 1-2 con goles de Álvaro García y David Torres. Estos dos últimos futbolistas, suman tres goles cada uno en su cuenta particular mientras que Ribelles uno. Tras la preparación, el CD Alcoyano prepara el debut liguero de esta temporada. La plantilla se ejercita este miércoles 16 de agosto, día en el que Lado Mokhevishvili y Cristian Galas, que llegan cedidos para una temporada del Albacete Balompié, se incorporarán a los entrenamientos. Los de Toni Aparicio debutan en Liga esta campaña a domicilio, al igual que el pasado año, en el que los blanquiazules ganaron 0-1 al Mallorca B. El Deportivo Alcoyano se enfrenta este sábado 19 de agosto a las 18 horas al Llagostera, equipo ante el que el Alcoyano cosechó dos victorias la pasada temporada. El partido en El Collao se saldó con 2-0 y en la visita a Palamós, el marcador fue de 1-2 favorable a los blanquiazules. Este año el estadio que acogerá el encuentro será el Camp Municipal de Llagostera. El primer partido de liga del CD Alcoyano será el domingo 27 de agosto, a las 19.30 horas en el que será un partido vibrante, además de por el estreno liguero en el feudo blanquiazul, por el rival que recibirán los de Toni Aparicio, el Hércules CF.