ALCOYANO - CONQUENSE Llegó el momento de la verdad El Alcoyano se la juega la permanencia ante el Conquense – El partido será el domingo a las 18.00 horas en El Collao y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, en el 1485 de om, App Ser o en esta misma web viernes, 17 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano llega al último partido de la temporada de la mejor forma posible: dependiendo de sí mismo para salvar la categoría. Las dos victorias consecutivas han evitado, en cierta manera, el drama que hubiese supuesto tener que ganar y esperar. De esta forma el Alcoyano con la victoria conseguiría matemáticamente la salvación, mientras que aguardaría incluso perdiendo, alguna posibilidad de mantener la categoría. Por su parte el Conquense llegará a Alcoy con el bajón que supone haber perdido la categoría una semana antes ante el Castellón y con un mar de dudas en el equipo de Cuenca, como por ejemplo en la figura de su entrenador que ya ha anunciado que no seguirá. Un partido donde el Conquense “sólo” se juega el orgullo. Esa falta de presión, es la que teme el Alcoyano, ya que jugar ante un rival que no se juega nada , muchas veces es un arma de doble filo. Gestionar los nervios y la tensión, será el trabajo más fuerte que tenga Barrera cara al partido. El técnico blanquiazul, contará con toda la plantilla por primera vez en la temporada y no se esperan muchos cambios con respecto lo que ganaron en Peralada. No ha dado muchas pistas con respecto el once inicial y guarda cuidadosamente todos los detalles de un partido que es el último de la liga y que les tiene que hacer certificar la permanencia. El árbitro del partido será el madrileño David Gálvez Rascón, hasta en seis ocasiones ha arbitrado al Alcoyano y nunca ha perdido con este árbitro, al Conquense le arbitró en una ocasión que terminó con empate. El encuentro se jugará el domingo a las 18.00 horas en El Collao y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, en el 1485 de om, App Ser o en esta misma web a partir de las 17.45 horas con todo el equipo dirigido por Sheila García y en el que además de contar todo lo que pase en el Alcoyano – Conquense, estaremos pendientes de lo que pase en los encuentros de los rivales que pueden beneficiar o perjudicar la permanencia del Alcoyano. Recordar que el club abrirá las puertas gratuitamente en los fondos de Gol A y Gol B. CALCULADORA Las cuentas para el Alcoyano si gana son muy claras, matemáticamente se salvará. Pero en el supuesto que no lo haga, la posibilidad de combinaciones ronda el centenar debido a los equipos implicados. Para resumir, en caso de empate sólo bajaría de categoría si se juntan dos combinaciones. También hay dos combinaciones que le dejarían en promoción de descenso y otras seis le dejarían en Segunda B, esto en caso de empate. Si el Alcoyano pierde su partido ante el Conquense, aun así, hay tres combinaciones que le dejarían salvado, tres en promoción y en cuatro combinaciones descendería de categoría. En cualquier caso para no tener que sacar la calculadora, lo mejor sería una victoria para dejar fuera toda especulación.