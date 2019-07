“Llego con mucha más experiencia y muchas ganas”

El Alcoyano avanza en la confección de la plantilla y prácticamente tiene el 50 % completada. El club ha presentado a otro hombre de la casa, “Chato” llega al Alcoyano después de su paso por el Toledo y con 2 play off de ascensos y un ascenso de categoría, además de debutar en Segunda B. En agosto cumplirá 24 años y llega a Alcoy ilusionado con un proyecto que le motiva. “Después del accidente, tenía ganas de volver cerca de casa, pero lo que más me ha convencido es el proyecto que hay y los fichajes que se están haciendo, la renovación de Navarro, Pau, Devesa y el resto de los canteranos y lo que faltan por llegar, me hace ya micha ilusión empezar”, destacó. El central de Ontinyent, no dudó cuando el club se puso en contacto con él. “Desde que el Alcoyano se puso en contacto conmigo, no dude, me ilusioné mucho y aquí estoy”, señaló.

Con este fichaje ya son oficialmente 8 los jugadores que tiene la plantilla tres más están atados, pero el club irá anunciándolos poco a poco, el primer en unas horas.