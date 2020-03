The examples populate this alert with dummy content

CD ACERO 1-0 CD ALCOYANO Llegó la primera derrota El Alcoyano pierde ante el Acero y rompe su racha de partidos sin perder –Acero 1-0 Alcoyano, marcó Boix para los locales sábado, 07 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp EL Alcoyano empezó el partido muy serio en defensa y con la posesión del balón, sin embargo, no se acercó al área defendida por Coronado. Durante toda la primera parte el Alcoyano no tuvo ninguna ocasión clara de gol, pero sí que a partir del minuto 30 se vio a un alcoyano con más intensidad buscando ocasiones para adelantarse en el partido. Aún así, poco se ha visto de Ruba y Acevedo en las bandas y Oscar Díaz y Pau Franch en punta. Cabe destacar una ocasión de Ruba que tuvo la oportunidad de hacer el primero pero la ocasión quedó anulada por el árbitro por falta del extremo de Aranda de Duero. La segunda mitad empezó tal y como acabó la primera, con un Alcoyano sin serios problemas en defensa pero no logró mostrar una gran fluidez en ataque. En el minuto 52 Boix cogió la espalda a Raúl González y no falló en el mano a mano contra José Juan. El equipo local se adelantaba en el luminoso. Los rojiblancos no se echaron atrás en ningún momento del partido y mostraron una gran seriedad en defensa, no dejando opción a los blanquiazules aunque tampoco ayudó la espesura alcoyanista. Tras el gol vino el primer cambio entraba Moltó por Diakité para intentar mejorar el trato del balón en ataque. En el minuto75 se hacía el segundo cambio en las filas del conjunto entrenado por Vicente Parras entraba Pablo Carbonell por Ruba. La ocasión más clara del Alcoyano vino en el minuto 85, Oscar Díaz falló el gol claro tras un pase de Acevedo que lo dejaba en clara ventaja para empatar el partido. En el descuento Oscar Díaz volvió a tener el gol en sus botas, esta vez, tras un disparo de libre directo. Partido espeso y rocoso del Alcoyano. Tras 28 partidos llegó la primera derrota blanquiazul que acaba así, con su récord de partidos seguidos sin perder