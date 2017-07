The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO "Llego a un club con mucha exigencia" Roberto Alarcón ha sido presentado de forma oficial, llega procedente del Real Murcia martes, 18 de julio de 2017 Roberto Alarcón ha sido presentado oficialmente por el Alcoyano. El jugador murciano, proviene del Real Murcia, aunque su etapa de cadete a juvenil la pasó en las categorías inferiores del Barcelona. El futbolista sabe donde viene. " Llego a un club muy exigente, un histórico que sabemos que tenemos que darlo todo porque se quiere estar cuanto más arriba mejor" , y añade "el Alcoyano es un equipo que da muchas oportunidades y todos sabemos lo que significaría hacer un buen año aquí". Destacó. Roberto Alarcón se caracteriza por ser un extremo que puede jugar por las dos bandas, con desborde y con mucha llegada, tanto para marcar como para asistir.