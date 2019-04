The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓ Llibre commemoratiu pels 50 anys del Pare Arques de Cocentaina Dos dels seus responsables, els professors Pedro Juan Parra i Alejandro Barber, han explicat en Radio Alcoi detalls d'aquesta publicació de la història de l'institut miércoles, 24 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/04/2019) L’IES Pare Arques ha presentat el llibre commemoratiu pel seu 50 aniversari. El llibre mostra imatges de la història del centre o una memòria de les principals activitats realitzades pel cinquantenari del centre. Està dedicat a Enric Moltó, professor que va faltar i que va ser el principal impulsor d’aquesta efemèride. A més recull col·laboracions de diferents components de la comunitat educativa que van passar per l’institut en diferents moments des dels anys 60 fins l’actualitat. Aquesta publicació repassa la història del centre educatiu i al temps la de Cocentaina. Els professors d’Història, Alejandro Barber i Pedro Juan Parra, ja jubilat, han sigut dos dels seus impulsors i coordinadors. Tots dos han estat en Radio Alcoi explicant detalls d'aquesta publicació. L’acte de presentació es va celebrar en la Biblioteca Municipal de Cocentaina amb la presència de la regidora de cultura, Marcela Richart, el director, Àlex Bertomeu, José Cantó, representant a l’AMPA i Pedro Juan Parra i Alejandro Baber, del departament de Geografia i Història. La col·laboració de Parra ha sigut la història de Cocentaina durant els mateixos anys de vida del centre.