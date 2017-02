The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Lluita contra l'invasor Medi Ambient aplica programes d'erradicació d'espècies al·lòctones a la comarca per evitar la desaparició de plantes i animals autòctons miércoles, 01 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (20/01/2017) Ibi, Alcoi i L'Alqueria d'Asnar són els municipis on es concentra la tasca de la Conselleria de Medi Ambient a la comarca per tal d'erradicar espècies invasores, la segona causa de desaparició d'espècies al món. Encara que la conselleria controla la proliferació de la alianthus altissima per tota la comarca, els esforços es focalitzen en tres punts: a Ibi la lluita és contra un tipus de cactus, a L'Alqueria, al riu, els treballs se centren a eliminar la tortuga americana; a Alcoi, Medi Ambient vol eliminar la falsa acàcia que es comença a estendre pel Preventori. Carles Esteve, tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, analitza la situació de les espècies exòtiques i invasores a L'Alcoià i El Comtat.