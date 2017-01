The examples populate this alert with dummy content

PRECIPITACIONES Lluvia por encima de 300 litros y más de un metro de nieve, en una semana El episodio de nieve y lluvia, entre el 17 y 23 de enero, deja destacados registros como los 343 de Benimassot y cerca de dos metros de nieve en El Menejador miércoles, 25 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/01/2017) La precipitación de nieve y lluvia ha dejado en una semana en la comarca (del martes 17 a lunes 23 de enero de 2017) registros por encima de 300 litros y hasta espesores de nieve que superan el metro. La Agencia Valenciana de Meteorología, AVAMET, destaca desde los 343 litros registrados en Benimassot a los 182 de l’Alquería d’Asnar. En medio figuran los 323 de L’Orxa, los 287 de Millena o los 225 de Beniarrés. En las poblaciones donde más nieve se acumuló en el casco urbano, como Agres o Banyeres de Mariola, la medición de la precipitación es más complicada hasta completar el deshielo. En cuanto a los espesores, Enrique Moltó, ha destacado este martes en Hoy por Hoy Alcoy los alcanzados en los altos de Aitana y de El Menejador, en la Font Roja, que superan el metro, aunque sin claras evidencias. En Alcoy, el episodio de nieve y lluvia, ha dejado una media de 220 litros de media en la ciudad.