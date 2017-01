The examples populate this alert with dummy content

FIN DE SEMANA Lluvia expositiva Tragaluz propone en su agenda de fin de semana una amplia oferta de exposiciones viernes, 20 de enero de 2017 Hasta aquí llegó la nieve. O no. Para dar paso a un finde que promete ser lluvioso. ¿Qué mejor cobijo que las salas de exposiciones? Apunta los mejores planes, totalmente compatibles con pasar un buen rato en casa al lado del brasero. Viernes, 20 de enero La previa del fin de semana arranca con una charla de Crista Córez, de la Escuela Internacional de Yoga, en la Sociedad Naturista Vegetariana, a las 19.30. La cita imperdible es a las diez de la noche, en Alcoy, con el Manel, que aterrizan en el Teatro Calderón. Sábado, 21 de enero Mañana de arte que puede comenzar con un repaso al ciclo expositivo: Idea de paisatge, en el Centre Ovidi Montllor; Costeres, ponts i xemeneies, en la Llotja; y Una mirada indagadora en el Centre Cultural. Hacemos especial hincapié en la propuesta del club Unesco: Damià Jordà y sus rituales de consumo. Para los amantes de la festa, el viernes se inaugura una exposición en homenaje a León Grau en el Museu Alcoià de la Festa y el sábado, en el mismo espacio, Música i festa: 175 anys de la Nova. Domingo, 22 de enero El domingo arranca con dos actividades previstas para la tarde. A las 19 horas, el club Unesco proyecta Todo está iluminado. Una hora antes, a las 18 horas, magia en el Teatre Principal: Principal-ment màgia.