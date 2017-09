The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “Lo de los campus ha sido complicado” El concejal de Deportes Alberto Belda, estrena la nueva temporada de la Venta Sant Jordi. Con él hemos hablado de diferentes temas que afectan al deporte local martes, 12 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/09/2017) Alberto Belda ha sido el primer invitado esta temporada en la Venta Sant Jordi. El concejal de Deportes ha hablado de muchos temas, el Color Road, la marcha de “amb bici per la vía verda”, los cambios en la Media Maratón de Alcoy, de los problemas que ha tenido con los campus este verano o de las ligas locales entre otras cosas. No te pierdas la entrevista desde la Venta Sant Jordi en Ser Deportivos.