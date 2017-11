The examples populate this alert with dummy content

FIRA TOTS SANTS "Lo diferente es lo nuestro" La Fira de Cocentaina no sería lo mismo sin el zoco árabe, el mercado que se muestra entre las callejuelas del mítico Raval de la localidad - Hablamos con Ismael, encargado de sacar adelante uno de los puestos imprescindibles del espacio viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (02/11/2017) No hay quien pase por la Fira de Tots Sants de Cocentaina y no se encuentre, de repente, subido en el tren del tiempo. El visitante reconoce en el zoco árabe gran parte de la razón de sus raíces, cuando la historia parece retroceder varios siglos atrás en cuestión de un cambio de calle. Tampoco existe quien, perdiéndose, no acabe sentado en una de las jaimas que regenta Ismael. Vecino de Cocentaina desde hace doce años, reconoce que todavía se desorienta por el Raval. "Lo diferente es lo nuestro". Un té y unas pastas, obra y gracia de Ibrahim, que calman el cansancio del caminante de la Fira. La parte más auténtica de un evento único. "Lo mejor de Cocentaina es el sitio: es un laberinto".