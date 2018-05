The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Lo importante ahora es la salvación” Manuel Gato pasa por “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café, un programa exclusivamente para la web de Radio Alcoy debido a la programación especial de la Cadena Ser jueves, 03 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/05/2018) Uno de los jugadores más queridos de la plantilla del Alcoyano, Manuel Gato, ha estado en Ser Deportivos, como cada jueves desde Premium Sport Café para tomar el habitual “café del Alcoyano”. Con el futbolista del Deportivo hemos analizado la temporada y nos ha hablado del último partido de la temporada el próximo domingo en El Collao, penúltima jornada de liga pero última como local. No te pierdas todo lo que ha dicho Gato en el programa de hoy. Un programa que sólo se puede escuchar en esta misma web de Radio Alcoy, ya que debido a la programación especial de la Cadena Ser por la disolución de ETA, no ha habido programación habitual de Ser Deportivos.