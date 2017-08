"Lo importante es que el Alcoyano quede lo más arriba posible"

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/08/2017)

El futbolista valenciano de 25 años procedente del Atlético Levante, Javier Ribelles, ha sido presentado oficialmente como jugador del Club Deportivo Alcoyano. El mediocentro defensivo fue el primer fichaje del club blanquiazul. Además de futbolista es Graduado en Medicina. Un mes después y tras haberle visto en el terreno de juego y haber marcado su primer gol, ante el Rayo Ibense, ha sido presentado acompañado de Juan Serrano, presidente del CD Alcoyano, en el concesionario Opel GP Automoción.

Juan Serrano asegura que “lo presentamos con más ganas después de ver con las ganas que ha trabajado durante la pretemporada y cómo se ha desenvuelto con el equipo en los partidos”. El presidente se ha dirigido directamente a Ribelles para decirle que “tienes un potencial enorme a la hora de jugar en tu posición, donde dominas bastante el campo, me gusta mucho tu agresividad, queríamos ese tipo de jugador y lo hemos conseguido trayéndote al Alcoyano, donde te vas a sentir jugador. Vamos a disfrutar de ti durante este año y esperemos que te respeten las lesiones, bienvenido a tu casa, que es el Alcoyano, como valenciano que eres”.

En el turno del futbolista blanquiazul, Javi Ribelles, ha explicado que “he venido a un gran club, nada más surgió la oportunidad tuve que decir que sí rápido, estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo que ya estaba prácticamente hecho y que es una familia”.

En cuanto a los minutos disputados en pretemporada el mediocentro ha afirmado que “ha sido muy fácil entrar en la dinámica del equipo. En la pretemporada me he sentido como si llevara ya muchos partidos con ellos. Me he sentido respaldado y apoyado en todo lo que he necesitado”, Ribelles continuó explicando que entró “en el partido contra el Getafe, con diez jugadores del año pasado y las sensaciones fueron muy buenas. Parecía que llevaba jugando en ese equipo mucho tiempo, todos me ayudaban”.

Respecto al feudo blanquiazul, que ya conocía pero siendo visitante, alega que “El Collao siempre impone. Tenerlo de tu lado es muy importante, ya lo dije el presidente, El Collao gana partidos”.

Ribelles coincidió con el entrenador blanquiazul, Toni Aparicio, en el Atlético Levante. “Supongo que Aparicio fue un factor importante en mi fichaje, pero eso es pasado. Si no haces un buen año…el fútbol es presente”.

En cuanto a sus posibles objetivos esta temporada, cuenta que “individual de momento ninguno, además en mi posición y mi manera de jugar si el equipo no funciona, sé que no voy a funcionar. Lo más importante es que consigamos que el Alcoyano quede lo más arriba posible, e ir partido a partido, ir sacando los tres puntos cada semana”.