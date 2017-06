The examples populate this alert with dummy content

SELECTIVIDAD “Lo importante es templar los nervios” 500 alumnos de la comarca empiezan a enfrentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad, que se desarrollan en el campus de Alcoy martes, 06 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/06/2017) Con una prueba de Lengua Castellana “fácil”, según coincidían los alumnos, ha comenzado la Selectividad, el paso previo a la Universidad. Precisamente en ella se desarrolla este año. Los alumnos de los institutos de L’Alcoià y El Comtat, a excepción de La Foia de Castalla, se examinan en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Unos 500 estudiantes se someten a las pruebas, las primeras regladas por la nueva LOMCE. Muchos alumnos se quejaban a la salida del primer examen del retraso en la aprobación de los temarios, que se produjo en febrero. Incluso había quien sospechaba que la prueba había sido sencilla para compensar. Las instalaciones del campus de Alcoy han sido la alternativa a la sede habitual: los institutos de Alcoy que, adscritos a la Universidad de Alicante, habían acogido históricamente estas pruebas. Este año, sin embargo, la Conselleria de Educación quiso sacar la Selectividad de los institutos para evitar problemas de espacio, ya que siguen las clases en Secundaria. Ese caso nunca se había producido en Alcoy. Los estudiantes de Ibi, Castalla y Onil se examinan en el campus de la Universidad de Alicante.