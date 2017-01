The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA Lo que debes saber para reclamar la cláusula suelo Jaume Albors, de TEP Finanzas, ofrece claves a la hora de negociar con los bancos la recuperación de los intereses de la hipoteca sábado, 28 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (25/01/2017) ¿Qué necesito para reclamar la cláusula suelo de mi hipoteca? A esta pregunta ofrece respuesta Jaume Albors, de TEP Finanzas, uno de los expertos del Espacio Ágora de RADIO ALCOY. Albors explica, además, el porqué de la última subida de la luz y ofrece consejos básicos para invertir en bolsa.