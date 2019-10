The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “Lo que estamos haciendo no es fácil en ninguna categoría” Juli analiza la actualidad del Alcoyano en Ser Deportivos desde la peluquería Mario Sancho, sitiada en la calle Beniarrés número 4, de la que muchos jugadores del Alcoyano son clientes miércoles, 30 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/10/2019) Ser Deportivos Alcoy se traslada a la peluquería Mario Sancho, sitiada en la calle Beniarrés número 4. Muchos de los jugadores de la actual plantilla son clientes habituales, uno de los fijos, Juli, que ha sido nuestro invitado para repasar la actualidad del Alcoyano desde la misma peluquería. Del record, de la actualidad, de las lesiones, de todo un poco… con Juli hemos estado en un Ser Deportivos en el Alcoyano ha sido protagonista. El peluquero Mario Sancho, ha hablado de algunas de las prioridades de los jugadores a la hora de cortarse el pelo.