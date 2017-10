The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “Lo que vivimos en el ascenso fue increíble” David Porras repasa su etapa en el Alcoyano y muchas cosas más en Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi martes, 10 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/10/2017) El que fuera ex jugador y ex entrenador del Alcoyano, David Porras, ha pasado por Ser Deportivos para hablarnos de su paso por el Alcoyano, su increíble destitución en la primera jornada en el Ibiza después de conseguir el ascenso y de muchas cosas más en un programa realizado desde la Venta Sant Jordi. No te pierdas todo lo que ha contado el entrenador en una entrevista donde no sólo se ha hablado de temas de fútbol.