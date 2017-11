The examples populate this alert with dummy content

FIRA "Lo tendrían que haber hecho antes" Aplauso unánime a la ampliación de la superficie de exposición de maquinaria y automoción por la antigua carretera nacional viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/11/2017) El crecimiento de la Fira por la avenida del País Valencià, antigua travesía de la Nacional 340, ha concedido mayor amplitud de exposición para comerciantes y comodidad de visión para los visitantes. Los vecinos y expositores aprueban la medida que ha supuesto el traslado de los sectores de automoción y maquinaria agrícola. “Lo tendrían que haber hecho antes”, explicaba uno de los comerciantes. La medida ha aportando 6.000 metros cuadrados a la Fira, a lo largo del carril de bajada de País Valencia. “Tendrían que haber cogido los dos carriles”, agregó otro vecino de la zona. Los comerciantes han podido exponer más productos e incluir vehículos de ocasión y un espacio extra para que los visitantes y clientes puedan comprobar con mayor comodidad la calidad del producto expuesto. La jornada del 1 de noviembre, en la que comenzaron a producirse aglomeraciones propias de los días festivos, ya se notó, según los vecinos, la ventaja de la ampliación. “Puedes pasar mejor y se ven mejor los tractores y los coches”, apuntaba una vecina.