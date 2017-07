The examples populate this alert with dummy content

DETENCIÓN Localizado en Alcoy el fundador de una falsa plataforma de ayuda a animales El hombre, de 58 años, tenía como colaboradora a una mujer de 41 años, que también ha sido detenida en Denia-Llegaron a defraudar a mas de 300 empresas y recaudar más 300.000 euros, según la Guardia Civil jueves, 27 de julio de 2017 La Guardia Civil ha localizado y detenido en Alcoy al fundador de una falsa plataforma de ayuda a animales, con la que llegó a recaudar más 300.000 euros. El hombre, de 58 años, tenía como colaboradora a una mujer de 41 años, que también ha sido detenida en Denia. Se les imputan delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, contra los derechos de los trabajadores y falsificación documental. Los detenidos defraudaron a unas 300 empresas de La Marina Alta. Lograron además el apoyo mediante convenio de una ONG de Denia para la pasada campaña de Navidad. Desde hacía 10 años usaba nombre y apellidos falsos para firmar convenios de colaboración y realizar estafas similares por toda España.Tras las investigaciones la Guardia Civil logró dar con el ahora detenido en Alcoy, en un domicilio donde recibía las visitas la cómplice, también detenida.