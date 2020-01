The examples populate this alert with dummy content

ARREL L'oferta de turisme de natura de L'Alcoià i El Comtat viatja a Madrid La Mancomunitat presentarà el projecte 20mils a Fitur miércoles, 15 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (15/01/2020) La Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat presentarà la propera setmana a Fitur el projecte 20mils que, de manera digital, recull l'oferta de turisme de natura de la comarca. Ivan Jover, gerent de la Mancomunitat, i Iñaki Ferrer, tècnic de Turisme de la Mancomunitat, han explicat en Arrel el contingut d'aquest catàleg ple d'opcions per a recórrer la comarca en bicicleta, gaudint a peu dels paisatges o assaborint la gastronomia de la zona. També ens han avançat com serà l'acte que desenvoulparan a Fitur i que estarà dirigit al professionals del sector. L'òrgan supramunicipal ha aprovat el pressupost per a 2020 i que ascendeix a 869.988 euros. Una previsió econòmica de la que ens ha parlat Ivan Jover. I, per acabar, Benasau és l'última població a sumar-se a la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat. El regidor Ignacio Palmer ha valorat qué suposa la incorporació d'aquest municipi a l'entitat.