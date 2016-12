The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Lorena Rodríguez se alza con el segundo puesto en la 10k de New York En la comarca, la alcoyana ha ganado la carrera del Castell de Cocentaina y la nocturna de La Nit de les Ermites, en Ibi, sin olvidar su primer puesto en otra 10 k, la de Alcoy miércoles, 01 de julio de 2015 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (01/07/2015) Su mejor marca en un circuito homologado es de 4 minutos el kilómetro. Prefiere correr "en frío", en otra estación distinta del verano. Ella es Lorena Rodríguez, originaria de Alcoy, y lleva un año en el que ninguna carrera se le resiste. Acaba de regresar de Nueva York, donde la semana pasada logró la medalla de plata en la 10k del paraíso de los rascacielos. “Fue una locura, llegué el viernes, y el sábado, a las nueve de la mañana, era la competición. Pero habían cambiado el recorrido del metro por ser fin de semana, y casi no llego.” Sí, finalmente se incorporó a la carrera, tarde, pero llegó. Aquí se puede escuchar su aventura en Roosevelt Island y cómo su experiencia de correr en compañía, con Urban Running Alcoy, le ha dado el chute de adrenalina que necesitaba para seguir con su pasión. En la comarca, Rodríguez ha ganado la carrera del Castell de Cocentaina y la nocturna de La Nit de les Ermites, en Ibi, además de la recién celebrada 10 k de Alcoy.