The examples populate this alert with dummy content

ECONOMIA L'Orxa baixa el seu deute en un 39'8% en 4 anys En l'actual legislatura s'ha passat de 1.753.839,67 euros a 1.056.559,42 euros de deute municipal martes, 14 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/05/2019) La localitat de L’Orxa ha donat a conèixer que durant l’actual legislatura ha reduït el deute municipal en un 39’8%. Així la xifra actual es de 1.056.559,42 euros mentre que a finals de 2015 era de 1.753.839,67 euros. L’alcalde Arnaldo Dueñas destaca el treball fet aquestos anys i les accions que s'han portat avant. Per aquesta reducció s’han realitzat una sèrie de mesures entre les que destaquen l’elaboració del Pla d’Ajust Econòmic i un pla de pagament. A més de reduir-se totes les despeses innecessàries i d’una optimització de recursos, es va consignar un crèdit amb el Ministeri d’Economia per tal d’abonar una sentència que estava pendent de pagar d’un incendi ocorregut en l’any 1992, entre altres mesures.