COMUNICACIÓN L'Orxa i Muro tornen a estar connectats per autobús Porta en marxa des de principi de mes d'abril després de molt temps sense aquest servici miércoles, 03 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/03/2019)

AUDIO Informativo comarcal (01/04/2019) L’Orxa torna a tindre transport públic des de l’1 d’abril, després de molt temps sense aquest servici. L’autobús entre l’Orxa i Muro surt a les 7 hores des de L’Orxa des del carrer Safor i passarà por Beniarrés, amb dos parades, Gaianes, Alcosser de Planes, Setla de Nunyes i Muro d’Alcoi. El regrés és a les 14’15 hores des de la Policia Local, especialment orientat per als estudiants que ixquen de l’IES Serra de Mariola a les 14’10 hores. La parada d’Alcosser es farà baix demanda amb 24 hores d’antelació al número 96 552 05 62 de 9 a 14’30 hores de dilluns a divendres. Aquest horari serà d’octubre fins a maig, juny i setembre l’autobús ixirà de Muro a les 14’30 hores i juliol i agost des de L’Orxa a les 8 h. Dissabtes diumenges i festius no hi haurà servici.