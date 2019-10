The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIÓ L’Orxa organitza una nova edició del Mercat de Canèssia Danses, tallers i música configuren part del programa del certamen que se celebrarà aquest diumenge 27 - La inauguració serà a les 10 hores amb un passacarrer martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/10/2019) L’Ajuntament de L’Orxa ha organitzat per aquest diumenge 27 una nova edició del Mercat de Canèssia. El certamen s’inaugurarà a les 10 hores amb un passacarrer amb els cabuts Concepció i Batiste des de l’Ajuntament fins a la plaça de l’Esglèsia. De matí i de vesprada, el so de les castanyoles s’intercalarà amb els passos en la Dansà de L’Orxa a càrrec del grup de Danses Perputxent amb la col·laboració de balladors i balladores de Muro i Bocairent. I a les 12 hores començarà l’actuació del grup Ñ. L’organització també ha preparat una ludoteca per als menuts i traller sobre torn de dolçaines, torn de fang, espart i pirogravat de fusta. Pau Pinar, alcalde de L’Orxa, en Hoy por Hoy Alcoy ha explicat el programa d’aquesta nova cita amb el Mercat de Canèssia.