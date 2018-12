The examples populate this alert with dummy content

CONEXIÓN L'Orxa y Muro recuperan la conexión por bus El servicio surge para paliar la falta de transporte público en la comarca tras el cierre de la línea Alcoy-Gandía en 2014 lunes, 10 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/12/2018) más información Suspendido el bus Alcoy-Gandia por los impagos de la Generalitat Después de la reunión de varios alcaldes de la comarca con el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, se ha confirmado que a partir de enero se pondrá en funcionamiento la línea de transporte público L’Orxa-Muro. Aunque los horarios están por confirmar, está previsto que el autobús dé servicio a partir de 2019 todos los días con salida de L’Orxa a las 7’30 horas y regreso desde Muro a las 13’30 horas. Pasará por Gaianes, Beniarrés y Alcosser de Planes. Se trata de un servicio que surge ante la falta de transporte público entre estas poblaciones desde el cierre de la línea Alcoy-Gandía en el año 2014 por impagos. El alcalde de L’Orxa, Arnaldo Dueñas, ha explicado esta reunión, "hemos acudido los alcaldes de la comarca de las poblaciones afectadas y hemos obtenido el compromiso por parte de la Generalitat de subvencionar al completo esta línea y ponerla en marcha a partir del año que viene". Este transporte es algo muy demandado desde hace tiempo por las poblaciones de la zona.