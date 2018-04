The examples populate this alert with dummy content

4 DESERTS Los 4 desiertos esperan al rey del ultrafondo Vicente Juan García intentará volver a ganar el gran slam de los 4 desiertos – Namibia, Gobi, Atacama y Antártida , el domingo comienza el primero miércoles, 25 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/04/2018) El corredor de ultrafondo Vicente Juan García intentará conseguir lo que hasta ahora nadie la logrado: volver a ganar el gran slam de los cuatro desiertos. Ya lo consiguió en 2012, fue la primera persona que ganó los cuatro desiertos en el mismo año y esta vez pretende repetir hazaña. Comenzará el próximo domingo en Namibia donde le esperan 250 km de autosuficiencia en 6 etapas. Esta será la primera de las 4 carreras a lo largo del año. Vicente Juan García ha estado en Ser Deportivos para hablar de este nuevo reto, no te pierdas todo lo que ha dicho el corredor en el programa.