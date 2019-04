The examples populate this alert with dummy content

TROFEU FILAES Los Abencerrajes y los Navarros dan la sorpresa Se imponen en las finales de fútbol sala y baloncesto a los equipos que partían como favoritos, Cruzados y Cides, respectivamente sábado, 20 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Trofeu Filaes llegó a su fin con la disputa de las finales de fútbol sala, baloncesto, fútbol sala alevín y tenis de mesa. Todas ellas se dispuptaron en el polideportivo Francisco Laporta. Los ganadores en las dos prinicipales categorías fútbol sala y baloncesto, han roto con los pronósticos. Los Navarros se han impuesto primero a los Cides en la final de baloncesto, mientras que los Abencerrajes han hecho lo propio en fútbol sala ante los Cruzados. El portero de los Abecerrajes, Nacho Vicedo, ha tenido un papel clave en la final. Cruzados y Cides partían como favoritos, los primeros por haber ganado los últimos tres títulos y los segundos por contar con un equipo de baloncesto en la liga local y ganar también varias de las últimas ediciones. Los Cides sí han podido ganar en fútbol sala alevín tras imponerse en los penaltis a los Asturianos. Por último, los Benimerines han vuelto a hacer realidad su carácter de favoritos y se han vuelto a adjudicar esta modalidad seguidos por los Judíos.