ALCOY Los actores de la Asociación estrenan el sainete Vull fer el capità El Teatro Calderón acoge mañana y el sábado las dos funciones de esta obra de Juan Carlos Richart -Los protagonistas avanzan detalles en Amagatalls de la Festa jueves, 25 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (25/04/2019) El Cuadro Artístico de l’Associació de Sant Jordi estrena el sainet Vull fer el capità de Juan Carlos Richart este fin de semana en el Teatre Calderón. Las funciones serán mañana, a las 20:30 horas, y el sábado a las 20 horas. Los actores han estado en Amagatalls de la Festa, con Paco Aznar, para avanzar detalles sobre esta obra teatral. Los interesados en asistir pueden comprar las localidades en la taquilla del Teatre Calderón o en la página web www.ticketalcoi.com