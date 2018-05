The examples populate this alert with dummy content

BIENESTAR SOCIAL Los actos vandálicos disparan a 300.000 euros las obras del CEM El Ayuntamiento confía en acometer la reforma y acondicionamiento del edificio para cederlo después del verano a la Consellería de Políticas Inclusivas miércoles, 09 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los actos vandálicos han disparado a 300.000 euros el coste de las obras de adecuación del Centro de Enfermos Mentales (CEM) del Barranquet. El informe redactado por los técnicos de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas cifraba en 88.600 euros el valor de la adecuación del Centro de Enfermos Mentales del Barranquet de Soler, sin embargo la presencia y actuación de los vándalos ha complicado su estado. Los trabajos, que ha de acometer el Ayuntamiento antes de la cesión a la consellería, estaban pensados para paliar las deficiencias del paso del tiempo del edificio acabado desde 2014 y que costó 3,6 millones de euros. La concejal de Igualdad y Bienestar Social, Aroa Mira, lamenta que la adecuación se haya más que triplicado, hasta 300.000 euros, por los actos vandálicos que ha sufrido el inmueble. "A pesar de estar vigilado y tener alarma la presencia de vándalos ha supuesto un empeoramiento del inmueble y eso lo pagaremos los alcoyanos". El Ayuntamiento confía en acometer la reforma y acondicionamiento en los próximos meses para cederlo después del verano a la Consellería de Políticas Inclusivas, a fin de que sea la Administración autonómica quien se haga cargo de la gestión. Julio de 2018 fue la última fecha anunciada por la Generalitat para la apertura del centro concebido para ofrecer 40 plazas de residencia y 20 de centro de día.