MASCOTAS Los afectados por los envenenamientos de perros animan a denunciar Anuncian la recogida de firmas en defensa de los derechos de las mascotas y establecen un protocolo de primeros auxilios martes, 09 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/05/2017) Un centenar de propietarios de perros, algunos de ellos afectados por envenenamiento en la vía pública, han comenzado a definir el protocolo de actuación para evitar nuevos casos. En la reunión mantenida en la sede de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa el pasado viernes 5 de mayo se acordó dar parte a las autoridades ante cualquier sospecha de ataque animal. Ante la imposibilidad de cursar una denuncia contra una persona física o jurídica por los casos ya conocidos, los afectados han acordado iniciar la recogida de firmas en defensa de los derechos de las mascotas. "Los animales tienen derecho, siempre que se cumplna las normas d econvivencia, de disfrutar de los parques y la vía pública, sin verse amenazados" En la reunión se informó a los dueños de cómo llevar a cabo los primeros auxilios a los animales ante una sospecha de envenenamiento.