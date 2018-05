The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Los aficionados a la meteorología se citan en Beniarrés El equipo del tiempo de À punt y el físico Agustí Jansà destacan en el sexto encuentro que se celebra este sábado en el Museo del Clima viernes, 11 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El equipo de Meteorología de la nueva televisión autonómica y el físico Agustí Jansà destacan en la sexta Trobada d’aficionats a la meteorologia, que se celebra este sábado en Beniarrés. La jornada arranca a las diez de la mañana en el Museo del Clima del Beniarrés con Victoria Rosselló, Lluís Obiols y José Coloma, que serán los encargados de la información del tiempo en À punt. Enrique Moltó, profesor de Geografía en la Universidad de Alicante y uno de los organizadores, avanza que los tres expertos ofrecerán una conferencia sobre la diversidad climática de la Comunidad Valenciana. València no és només sol i platja: la tasca dels comunicadors de la meteorología es el título de la charla. Otro de los platos fuertes del encuentro es el físico Agustí Jansà i Clar, hijo de uno de los padres de la meteorología en España y ex delegado de Aemet en las Islas Baleares. Hablará de la Permanència i variabilitat dels factors involucrats en episodis mediterranis de pluja extrema. Enrique Moltó moderará una mesa redonda sobre la importancia de los datos en la meteorología. Tras la comida, por la tarde, habrá una ruta guiada por la vía verde de Alcoy, el Racó de Sant Bonaventura y la Font del Quinzet. La asistencia es gratuita y no es necesaria inscripción.