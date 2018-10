The examples populate this alert with dummy content

CONVOCATORIA Los agentes comerciales premian al mejor proyecto de ADE en el campus Ofrecen 1.000 euros al alumno del campus de Alcoy que plantee iniciativas innovadoras a la profesión lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/10/2018) El Colegio de Agentes Comerciales de Alcoy ha creado una beca para premiar con 1.000 euros el mejor trabajo de fin de grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Al premio podrán optar los alumnos de la titulación y de los grados dobles de ADE con Turismo o Informática. El objetivo del premio es “dignificar al colectivo” de agentes comerciales, según ha explicado el presidente del colegio, Enrique Martínez. El jurado que debe resolver la concesión de la beca el próximo junio tendrá en cuenta el grado de innovación y de aplicación del proyecto. Para la directora del título, la profesora Ana María García, la beca representa una “alianza” entre el colegio y el campus que permite “conectar el mundo académico con los profesionales”. La beca está dedicada a quien fue presidente del colegio entre 1982 y 2003, Roberto Blanes Vañó. Su actual sucesor, Enrique Martínez, ha subrayado los valores de la figura de Blanes, un agente comercial que “desprendía alcoyanía y que dedicó su vida a vender Alcoy”. Los familiares del homenajeado han apuntado que Blanes “se dedicaba en cuerpo y alma a los proyectos que emprendía”. Y han agradecido al colegio el recuerdo que ha tenido en forma de beca.