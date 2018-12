The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Los agentes investigan una oleada de incendios en contenedores Los bomberos han atendido hasta diez siniestros en las últimas cuatro semanas en Alcoy-El último fuego se ha registrado este míercoles de madrugada martes, 04 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (05/12/2018) Alcoy ha sufrido una oleada de incendios en contenedores en las últimas cuatro semanas. Los bomberos del Parque de La Muntanya han contabilizado hasta diez siniestros en diferentes calles de la ciudad. El último se ha registrado a las 7,45 horas de este miércoles en la calle Severino Albarracín. Los dos anteriores incendios de contenedores han tenido lugar este martes 4 de diciembre: uno en la calle El Cid a las 12 horas y otro en la calle Murillo a las 16 horas. En ambos casos los bomberos han sofocado las llamas y han evitado que el suceso fuese a mayores, sin afectar a ningún otro elemento urbano o peatón en la zona. Junto a los dos de hoy, el listado de siniestros es el siguiente: el día 3 de diciembre en la calle Pintor Cabrera, junto a la sede de la Unió Musical, el dia 2 en la urbanización de El Estepar, el 1 de diciembre se registraron hasta en tres contenedores, en la calle Murillo, justo en el mismo punto que el que ha ardido este martes, en la calle San Isidro y en Pintor Cabrera, el 24 de noviembre en la calle Ibi y el 7 de noviembre en la calle Echegaray. La confluencia de incendios en tampoco espacio de tiempo hace sospechar a los agentes de la intencionalidad de los siniestros. Por ello el caso se ha trasladado a la Policía Nacional para que investigue si estos incendios han podido ser provocados. Los bomberos se han encontrado con la circunstancia de que en una calle en pendiente el plástico de uno de los contenedores incendiados se ha derramado en llamas, como un pequeño río de lava, cerca de afectar a otros contenedores, mobiliario urbano o coches aparcados. En el caso del incendio que se produjo en la plaza de Correos llegó a afectar la fachada de la filà Judíos. A estas intervenciones se suman las realizadas en otros dos contenedores incendiados en Cocentaina en la carrer Font de Fraga el 31 de noviembre y en la Avenida Xàtiva el 10 del mismo mes.