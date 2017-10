The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN Los agentes medioambientales reclaman 80 nuevos agentes Solicitan comparecer en las Cortes Valencianas para plantear el rejuvenecimiento de la plantilla y su equiparación laboral con otros medios de extinción de incendios sábado, 28 de octubre de 2017

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (28/10/2017) La Plataforma de Agentes Medioambientales creada para la renovación y jubilación del colectivo ha solicitado comparecer en las Cortes Valencianas para reivindicar, entre otras propuestas, la incorporación de 80 nuevos agentes en toda la Comunidad Valenciana. El colectivo también exige equiparar sus condiciones laborales a las de otros profesionales que realizan tareas de extinción de incendios. El portavoz de la plataforma, José Luis Cortés, explica que su petición es comparecer en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas para poder manifestar “directamente” sus reivindicaciones a los representantes de los diferentes grupos políticos. La principal, según recoge el escrito presentado al hemiciclo valenciano es “renovar el colectivo con 80 plazas de agente”. La plataforma ha entregado a las Cortes un estudio jurídico que avala la jubilación a los 60 años y el paso a segunda actividad, “tal y como sucede con los bomberos”, apunta Cortés. Los agentes medioambientales se sienten “discriminados” respecto de otros profesionales con los que comparten algunas de sus funciones. “Queremos los mismos derechos”, recalca el portavoz de la plataforma. Los agentes, aparte de estar presentes en las Cortes, también han solicitado mantener un encuentro por provincia con diputados de todas las formaciones “para que puedan escuchar en primera persona los problemas y reivindicaciones” del colectivo.