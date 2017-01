The examples populate this alert with dummy content

REUNIÓN EN COCENTAINA Los alcaldes se unen para reivindicar ayudas por el temporal Reclaman una reunión conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat y la Diputación martes, 24 de enero de 2017 Los alcaldes de 19 municipios de L’Alcoià y El Comtat se han reunido este martes en el Ayuntamiento de Cocentaina para buscar fórmulas que permitan obtener ayudas para paliar los daños provocados por los dos últimos temporales que ha padecido la comarca, en diciembre y en enero. Los regidores han mantenido un encuentro con el director territorial de Presidencia de Generalitat en Alicante, Jorge Suárez. La reunión se ha saldado con el acuerdo de solicitar una reunión conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat y la Diputación con el objetivo de analizar la situación en la que los temporales han dejado los términos municipales. La cooperación entre administraciones, entienden los alcaldes, permitirá acceder a mayor cantidad de ayudas. El representante del Consell en la provincia ha explicado a los responsables municipales las ayudas que la Generalitat ofrece a los municipios afectados por las lluvias de diciembre y las previstas en el caso del temporal del pasado fin de semana. Los alcaldes reivindican facilidades en los trámites para acceder a las ayudas.