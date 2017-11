The examples populate this alert with dummy content

RALLYE LA NUCIA – MEDITERRANEO Los alcoyanos Matarredona y Esplugues en el podio Por separado, pero llegaron al mismo sitio, al podio en sus diferentes categorías en el rallye La Nucia – Mediterraneo trofeo Costa Blanca lunes, 06 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El veterano piloto alcoyano Francisco Javier Matarredona, acompañado por el copiloto Aaron Botella, a los mandos del Ford Capri, logró la victoria en el apartado de Regularidad, que puntuaba para los Campeonatos de España y de la C.V. de Rallyes de Velocidad, de Regularidad Sport y de Regularidad. El rallye estuvo marcado por unos tramos largos y selectivos, complicados por la meteorología, que alternaba zonas completamente secas con otras zonas mojadas, y por una excesiva suciedad, provocada por la caravana de coches de velocidad, que obligaba a ir utilizando los sextos sentidos más de lo normal. Por su parte, el copiloto Jordi Esplugues, pilotado por Paco Aznar, se alzo con la victoria en Regularidad Sport. Un rallye en el que se hubieron de demostrar más que nunca las habilidades de los pilotos para guardar la regularidad exigida, en el que aparte de atacar fuerte para no perder comba, hubo que dosificar la prudencia en cuanto el asfalto presentaba algún cambio notable en cuanto a grip. Con esta victoria Paco y Jordi dan un paso importante para volver a revalidar la corona en el Campeonato de la C.V. de Rallyes de Regularidad Sport, que tendrá su última cita en Valencia, los días 24 y 25 de noviembre.