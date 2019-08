The examples populate this alert with dummy content

ADMINISTRACIÓN Los alcoyanos realizan casi 1.200 trámites en la sede electrónica del Ayuntamiento en el primer semestre El sistema -que permite ahorrar tiempo de gestión- registra la aportación de documentación genérica, solicitud de informes o peticiones sobre temas urbanísticos viernes, 30 de agosto de 2019 Los alcoyanos realizan casi 1.200 trámites en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcoy durante el primer semestre de este 2019, según informan fuentes municipales. Los ciudadanos, entre enero y junio, presentaron documentación genérica, solicitud de informes o peticiones en temas relacionados con el urbanismo a través de este canal online. Un sistema que favorece gastar menos tiempo de gestión -entre otros porque evita un desplazamiento al registro municipal-, que se generen más documentos de los necesarios o un ahorro en el papel. De los 275 trámites que se pueden realizar en el ayuntamiento, existe la posibilidad de gestionar 264 a través de la administración electrónica. Entre ellos, tramitar el alta o baja de animales en el registro municipal, la celebración de matrimonio civil y pareja de hecho, solicitar la teleasistencia domiciliaria para personas mayores o el pago de tasas o costes por solicitud de certificados.