CULTURA Los alcoyanos Silvestre Vilaplana y Gemma Miralles reciben el reconocimiento de la Crítica de Escritores Valencianos 'El triangle rosa', de Vilaplana, y 'De Sukei a Naima', de Miralles, recibirán este viernes el reconocimiento dentro de un acto que se celebrará en el Octubre, en Valencia jueves, 28 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los premios de la Crítica de Escritores Valencianos reconocen el trabajo de dos alcoyanos. La vigésimo octava edición de los galardones impulsados por Acció Cultural del País Valencià, que se celebrará este viernes en l’edifici Octubre, ha querido destacar, en primer lugar, al escritor Silvestre Vilaplana. El alcoyano ha recibido el premio en la categoría juvenil por su novela El triangle rosa. Reconocida anteriormente con el premio Fundación Bancaja, la historia narra el descubrimiento de la opción sexual de un adolescente. Otra alcoyana, Gemma Miralles, se llevará el reconocimiento a la mejor obra teatral publicada en 2017 con De Sukei a Naima, premio Eduard Escalante de la trigésimo cuarta edición de los Premis Ciutat de València. La de Miralles es una obra que aborda temas actuales a través del episodio histórico de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia en 1609.