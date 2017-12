The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Los alumnos de Batoy llevan la Navidad al hospital Organizan actividades para los pacientes de cáncer sometidos a tratamiento de quimioterapia jueves, 21 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2017) Los alumnos del ciclo formativo de Animación Sociocultural y Turística del instituto de Batoy han llevado este miércoles la Navidad al hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Han colaborado con Solc, la Asociación comarcal de ayuda al tratamiento del cáncer, en un proyecto para “llevar ilusión y alegría” a los pacientes de cáncer sometidos a tratamiento de quimioterapia. Los alumnos han desarrollado diferentes juegos y actividades para los enfermos. Todo ello vestidos de paje y con la presencia de un Rey Mago. “El argumento es que el rey ha perdido el camello y está en el hospital para buscarlo”, ha detallado la tutora de los alumnos. La iniciativa tiene sus orígenes en el año 2013, cuando la puso en marcha Solc. La trabajadora social de la entidad, Mónica Cots, reconoce que esta actividad rompe con el monótono día a día de los pacientes de cáncer. “Es un día de convivencia para dar ánimo a los enfermos en estas fechas navideñas”, manifiesta. Los alumnos también han recorrido otras plantas, como la de Pediatría, para cantar villancicos junto a las personas ingresadas en el centro hospitalario.