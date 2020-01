The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Los aniversarios de los Navarros y Cruzados, en Amagatalls de la Festa Representantes de ambas filaes han estado en Radio Alcoy hablando con Paco Aznar de los actos que tienen preparados para los próximos días y meses jueves, 16 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (16/01/2020) La edición de este jueves de Amagatalls de la Festa tiene como invitados a representantes de dos filaes que se encuentran inmersos en sus aniversarios. En el caso de la filà Navarros cumple 150 años, mientras que los Cruzados cumplen 75 años. Paco Aznar ha hablado con ellos quienes le han explicado los actos que tienen previstos tanto para los próximos días como para próximas fechas.