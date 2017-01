The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Los artistas de la Fiesta Nani Serrano, autora del cartel, y José Antonio Llinares, director del Himno, resaltan la importancia de su cometido y relatan cómo han vivido su designación viernes, 27 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (26/01/2017) Dos de los protagonistas de los próximos Moros y Cristianos de Alcoy han estado en RADIO ALCOY. Nani Serrano ha avanzado algunas de las claves del cartel anunciador. El director del Himno, José Antonio Llinares, destaca su designación como un homenaje a la Societat Musical Nova en su 175 aniversario.