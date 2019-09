The examples populate this alert with dummy content

NORMAS FESTERAS Los asociados enmiendan 18 artículos del borrador de reforma de los estatutos de la ASJ Se han presentado 53 enmiendas que afectan a estos 18 artículos - Se han incluido 8 para artículos que no estaban en la propuesta inicial y 9 artículos previstos para modificar no han recibido ninguna aportación viernes, 20 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/09/2019) Los asociados enmiendan 18 artículos del borrador de reforma de los Estatutos de la Asociación de San Jorge. Entre las 53 enmiendas aceptadas figura la de la uniformidad de hombres y mujeres. Finalizado el plazo de presentación de enmiendas a la reforma del estatuto por parte de asociados, festers, filaes, primers trons y junta directiva, la Asociación de San Jorge los analizará para incorporarlos. En este bloque se han incluido ocho planteadas a artículos que no figuraban en la propuesta de reforma. Otros nueve, sobre los que sí se plantea modificación, no han recibido ninguna enmienda alguna. El artículo que establece la diferencia de trajes de hombres y mujeres, también ha sido enmendado en pro del mantenimiento del traje tradicional, sin diferenciación de sexos. El presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, Miki, recuerda que por encima de lo que finalmente establezca el estatuto en este asunto, la ordenanza de la fiesta, que tiene rango superior, ya fijó la diferencia de trajes en 2017. Añade que el grupo de trabajo se reunirá para establecer un documento que será sometido a votación en asamblea extraordinaria, para la cual no hay fecha. El motivo de rechazo de enmiendas ha sido estar fuera de plazo, ser presentadas por un no asociado o menor de 14 años.