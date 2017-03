The examples populate this alert with dummy content

INFORME Los asuntos penales se reducen a menos de la mitad en 2016 La despenalización de los delitos de faltas provoca un fuerte descenso en los cuatro juzgados del partido judicial de Alcoy jueves, 30 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/03/2017) Los asuntos penales en los juzgados de Alcoy se han reducido a menos de la mitad durante el último año. La causa es la reforma legal que despenalizó los delitos de faltas. La actividad enla jurisdicción penal se redujo de forma drástica en los juzgados de Alcoy durante 2016, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. El número de asuntos penales ingresados en los cuatro juzgados del partido judicial descendió en un 60% respecto a un año antes. Ingresaron 3.023 asuntos frente a los 7.947 de 2015. Fuentes jurídicas explican este fuerte descenso en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pensada para agilizar la justicia penal y descongestionar los juzgados. La reforma despenaliza las faltas y los atestados por accidentes de tráfico, de los que actualmente solo se remiten a los juzgados los considerados graves. En la jurisdicción civil el número de asuntos ingresados fue de 2.759, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. Al cierre de 2016 el número de casos penales por resolver en los cuatro juzgados era de 1.225.