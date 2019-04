The examples populate this alert with dummy content

LIBROS Los autores locales, protagonistas en el Día del Libro La presidenta de la Comisión de Letras, Llúcia Martín, ha estado en Radio Alcoy junto a dos autores, Arantxa Jordá y Carlos Gran - A lo largo del día de hoy hay descuentos en la compra de libros y el regalo de una publicación martes, 23 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/04/2019) Alcoy celebra hoy el Día del Libro con descuentos en publicaciones y el obsequio de un libro de fotografías con el título Zenit entre muntanyes reúne imagenes de Alcoy firmadas por unos 25 fotógrafos. Josep Lluís Santonja, director de la Red de Bibliotecas Municipales, ha animado a los alcoyanos a comprar libros. A las ocho menos cuarto de la tarde, en el Aula Joan Valls del Centre Cultural, se hablará sobre Alcoi i la Revolució Filipina: el periodista alcoyano Santiago Mataix. con los invesitigadores Isaac Donoso y Aarón Jaén. El Ayuntamiento de Alcoy ha editado las Crónicas sobre la Revolución Filipina y la muerte de José Rizal del propio Santiago Mataix, publicadas en el Heraldo de Madrid entre 1896-1897. Para mañana hay programado un taller práctico sobre BIVIA, de cinco y media a siete y media de la tarde, de nuevo en el Aula Joan Valls; un cuentacuentos, a las seis de la tarde, en la biblioteca de Tirisiti y a las siete, en la librería Detroit, la presentación del libro Serem Atlàntida de Joan Benesiu. Al mismo tiempo, ya que la literatura resuena con fuerza este 23 de abril gracias al Dia del Libro, los autores alcoyanos tienen gran protagonismo gracias a la Comisión de Letras del Consell de Cultura. Llúcia Martín, presidenta de esta comisión de letras del Consell de Cultura, ha destacado el apoyo y la visibilidad que se realiza a los autores locales como ha explicado en Radio Alcoy. Para ello ha venido acompañada de dos de ellos, Arantxa Jordá y Carlos Gran, quienes han hablado de sus publicaciones, Los rostros del agua y Més enllà del temps, respectivamente.